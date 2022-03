Bottas verklaart rampzalige start: "Had enorm veel wielspin"

Het resultaat van Valtteri Bottas sneeuwde compleet onder in de slotfase in Bahrein. De ervaren Fin kwam echter toch op een knappe zesde plaats over de lijn in zijn eerste race voor Alfa Romeo. Op het eerste oog lijkt dat geen bijzondere prestatie aangezien Bottas ook op die plek startte.

Maar met een oog op het verloop van de race van Bottas mag men gerust stellen dat het een zeer goed resultaat was. De Fin viel bij de start van de race namelijk zeer ver terug. De Alfa Romeo-coureur viel terug in het achterveld en kreeg een moeilijke middag voor zijn kiezen. Hij moest zich door het verkeer heen worstelen en mede dankzij het uitvallen van Pierre Gasly en de Red Bulls kwam hij toch nog op de zesde plaats uit.

Wielspin

Bij de start ging er echter van alles mis bij Bottas. De Fin was er niet door uit het veld geslagen. Tegenover Motorsport.com is hij duidelijk: "Ik had enorme wielspin. Eerlijk gezegd, ik had er niet veel vertrouwen in toen ik naar de grid reed. De helft van de proefstarts tijdens de trainingen en tests waren slecht. We moeten hier aan werken, had gewoon veel wielspin. De achterbanden waren niet goed, zelfs in de derde versnelling was er nog wielspin. Ik was een prooi voor iedereen."

Tractie

Bottas weet gelukkig al waardoor het euvel komt. De Fin geeft echter wel aan dat het probleem niet aan hem lag maar aan de auto zelf: "Het is iets mechanisch. Soms hebben wij last van vibraties in de koppeling. Dat gebeurt vijftig procent van de tijd. Zodra het gebeurt breekt de tractie al snel. Het staat op de lijst van dingen waaraan we moeten werken."