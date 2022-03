Brawn prijst Pirelli en is blij dat oude generatie F1-auto's verdwenen zijn

Formule 1-motorsportdirecteur Ross Brawn verklaarde tevreden te zijn met de eerste race onder nieuwe technische reglementen die onder zijn leiding en zijn team waren bedacht. De koningsklasse introduceerde een drastische herziening van de technische reglementen voor 2022, die bedoeld waren om de kwaliteit van het racen te verbeteren.

Nadat hij Charles Leclerc de Grand Prix van Bahrein had zien winnen, waarbij hij wiel-aan-wiel vocht met Max Verstappen, zei Brawn dat zijn eerste indruk van de nieuwe regels positief is. Toch wil hij niet meteen te hard van stapel lopen, want een zwaluw maakt nog geen zomer: "Het is nu slechts één voorbeeld, dus laten we niet op de zaken vooruitlopen. Maar we hebben geen minpunten gezien en dat is geweldig te noemen."

"Ik denk dat we nu kunnen zien hoe ver we zijn gekomen met de nieuwe regels als je de coureurs zijn vraagt naar hoe het racen was. Datzelfde zal gelden als je naar de alle gegevens van de FIA kijkt. De oude auto's waren verschrikkelijk, dus ik ben blij dat we deze stap hebben kunnen maken."

Continu strijd op de baan

Hij gaf aan dat de regels het komende seizoen wat onderhoud zullen vergen om ervoor te zorgen dat de F1 de kwaliteit van het racen blijft verbeteren. Brawn: "Ik denk dat we hebben laten zien dat het racevermogen van de auto in de toekomst een sterke overweging moet zijn. Het is niet dat we nu een oplossing hebben gevonden en klaar zijn. We moeten dit proces voortzetten. We moeten blijven werken aan het begrijpen hoe we geweldige raceauto's kunnen maken en die richting in blijven ontwikkelen."

Brawn voegde eraan toe dat hij het bemoedigend vond dat coureurs tijdens de race wiel-aan-wiel-gevechten konden volhouden. "Ik ben best tevreden en ik denk dat als je de auto's ziet racen, je ziet dat ze ook in staat zijn goede gevechten te leveren. Het is niet dat ze elkaar een rondje uittesten, een poging wagen en vervolgens het daarbij moeten laten. Ze hielden niet in om de banden te sparen, maar ze waren continu met elkaar in gevecht. De credits hiervoor gaan naar Pirelli, maar het is ook zeker de verdiensten van het soort auto waarmee we vanaf dit jaar racen."