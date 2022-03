Russell spreekt van schaamte: "Ik had totaal geen grip"

George Russell begint dit weekend aan zijn eerste race van een volledig seizoen als Mercedes-coureur. De Brit viel eind 2020 ooit in voor Hamilton die toen corona had, en het eenmalige optreden had succesvol kunnen worden maar door een slechte pitstop ging een mogelijke overwinning in rook op.

De echte doorbraak met en bij Mercedes zal dit jaar moeten komen, maar het Duitse team heeft vooralsnog problemen met de balans van de W13. De gehele winter was Mercedes niet vooraan te vinden tijdens de wintertests maar dat is normaliter niets nieuws. Als het aankomt op het eerste raceweekend van het jaar domineert Mercedes vaak weer als vanouds maar dit keer is niets van dat alles te zien in Bahrein.

Vechten met Ferrari en Red Bull

Het resulteerde in een teleurstellende vijfde startplaats voor Hamilton en een negende voor Russell. De opvolger van Bottas deed nog zijn best maar kende ook in de kwalificatie allerlei problemen. "In Q2 was in eigenlijk erg blij om eerlijk te zijn. Ik was blij met de voorbereiding en de opwarmronde voor het kwalificatierondje en we hebben wat anders uitgeprobeerd op één set banden. Ik heb echt hard gereden op mijn outlap maar in bocht 1 had ik tijdens mijn snelle ronde gewoon totaal geen grip. Ik reed die ronde een seconde langzamer, terwijl we verwacht hadden dat ik een tiende sneller zou zijn. Dat is echt om je voor te schamen."

"We weten dat we nu op startposities staan waar we niet willen staan. De negende plaats is veel langzamer dan waar de auto zou moeten staan maar we doen er alles aan om hem vooraan de grid te krijgen en te vechten met Red Bull en Ferrari. Deze situatie is niet ideaal maar de race is pas morgen."