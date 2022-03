Geruchtenmolen van start: '2022 is het laatste jaar van Hamilton'

Het seizoen 2022 gaat vandaag officieel van start en dat zou wel eens het laatste seizoen van Lewis Hamilton in de Formule 1 kunnen zijn. Dat is het vermoeden van een paar gerenommeerde experts in de Formule 1.

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher zegt dat het vooral interessant is hoe Hamilton dit jaar omgaat met de uitdaging van George Russell. De Duitser: "De volgende generatie van Mercedes rijdt nu naast Lewis. Want laten we onszelf niet voor de gek houden; Mercedes moet aan de toekomst denken en die heet George Russell. Het zal interessant zijn om te zien hoe alle betrokkenen met deze situatie omgaan."

Ralf denkt dat zelfs het contract van Hamilton voor 2023 hem er niet per se van zal weerhouden om te stoppen. "Als een coureur zijn carrière wil beëindigen, is er meestal een clausule die het contract kan ontbinden. Dat was het geval met Nico Rosberg eind 2016 en ook met mij toen ik mijn DTM-carrière voor de race van 2013 beëindigde."

Amerika gek van Hamilton

Schumacher zegt dat Hamilton zou worden gemist door de Formule 1, en vooral de Amerikaanse markt die door de 37-jarige helemaal tot leven is gewekt.

"Natuurlijk polariseert hij, natuurlijk kun je discussiëren over zijn modesmaak, maar één ding is zeker: hij is de grootste ambassadeur van de sport en daarom zo enorm waardevol", aldus Ralf.

Hij denkt dat het winnen van een achtste titel dit jaar het perfecte moment zou zijn voor Hamilton om als absolute koning van de F1 te stoppen, al verslaat hij hiermee dan wel het record van Michael Schumacher, de broer van Ralf: "Lewis wordt ouder, je wordt er gewoon niet jonger op. Ik kan niet voor hem spreken, maar afscheid nemen aan de top zou voor mij een logisch argument zijn. Als ik voor mezelf spreek dan was ik op een gegeven moment niet meer bereid om alle moeite te doen om vooraan te blijven."

Energie

Ook Helmut Marko ziet punten die beslissend kunnen zijn voor de keuze van Hamilton om wel of niet door te gaan. De Oostenrijker heeft het dan met name over zijn tegenstanders: "Hamilton kent zijn tegenstander in Max Verstappen en die is flink gegroeid. Hij weet hoeveel moeite hij nu moet doen, hoeveel energie het kost om hem te verslaan. Dat wil je jezelf niet voor altijd aandoen."

"Het is ook zeer de vraag hoe hij zich gaat gedragen tegenover zijn nieuwe en jonge teamgenoot George Russell. Dat zal in mijn ogen de doorslag gaan geven", denkt Marko in gesprek met Sport1.