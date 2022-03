Horner trots: "Red Bull heeft de Formule 1 weer op de kaart gezet"

Morgen krijgt de wereld voor het eerst een redelijk beeld van de verhoudingen in de Formule 1. Tijdens de eerste vrije trainingen in Bahrein kan men immers al aardig zien welke teams er op kop liggen. Alle ogen zijn in ieder geval gericht op de garages van de teams van Mercedes en Red Bull Racing.

Vorig jaar vochten de twee teams en hun kopmannen Max Verstappen en Lewis Hamilton een reusachtig titelduel uit. Het leverde een veelbesproken strijd op waarbij Verstappen bij de coureurs aan het langste eind trok. Mercedes werd weer wereldkampioen bij de constructeurs maar de algehele heerschappij was wel verbroken door Verstappen en zijn team Red Bull Racing.

Opstaan

Red Bull-teambaas Christian Horner is nog steeds zeer in zijn nopjes met het verslaan van de grote concurrent. De bekende Britse teambaas ziet het als een soort keerpunt. Tegenover City A.M. spreekt hij zich uit: "Ze zijn onze concurrenten en ze hebben de sport zolang gedomineerd. Wij zijn het eerste team dat opstond en hen heeft verslagen. Je kan duidelijk zien dat ze niet van een nederlaag houden. Dus dat was op zichzelf al de moeite waard."

Op de kaart

Het duel tussen Verstappen en Hamilton en hun teams trok vorig seizoen zeer veel bekijks. Het titanenduel was een ware publiekstrekker en de kijkcijfers gingen door het dak. Horner klopt zichzelf ervoor op de borst: "Red Bull heeft de Formule 1 vorig jaar weer op de kaart gezet. Zonder het titelgevecht zou het immers weer een walk-over van Lewis zijn geweest. Hij zou dan al hebben gewonnen bij de zomerstop, het zou een saai jaar zijn geweest."