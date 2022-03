Gemiste bandentest voelbaar voor Williams: "Moeten veel leren"

Morgen draaien de heren coureurs de baan op voor de eerste vrije training van het gloednieuwe seizoen. In Bahrein zal men meer leren over de slagvolgorde, de nieuwe reglementen zorgen immers voor veel onduidelijkheid. Niet alleen op aerodynamisch vlak is er veel veranderd, ook de banden zijn compleet nieuw.

Vorig jaar kregen veel teams al de kans om met de nieuwe banden van Pirelli te testen. De nieuwe rubbertjes zijn voor veel coureurs en teams dus helemaal niet nieuw. Toch is er één team dat nog veel moet leren over de nieuwe banden, het gaat om Williams. De Britse ploeg was namelijk de enige renstal die niet konden testen met de nieuwe banden en daardoor hebben ze een kleine achterstand op de concurrentie.

Leren

In Bahrein moeten de Britten nog veel leren over de nieuwe banden. Men doet er echter niet moeilijk over en ze kaarten het zelf aan. Teambaas Jost Capito spreekt zich uit bij het Duitse RTL: "We gaan naar de eerste race om heel erg veel te leren. We moeten bizar veel gaan leren over de nieuwe banden. Dat is zeer zeker het belangrijkste ding om te leren voor ons."

Hiërarchie

Toch maakt Capito zich geen zorgen over een te grote achterstand op de concurrentie. De teambaas denkt dat de nieuwe reglementen voor veel veranderingen gaan zorgen. "Er zijn zoveel verschillende concepten en interpretaties van de regels, dat kan een verschillende effect hebben op de verschillende circuits. Dus dat betekent dat er misschien helemaal geen vaste hiërarchie is in het middenveld."