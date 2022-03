Aanpassingen Jeddah kunnen zorgen voor snellere rondetijden

De Grand Prix van Saoedi-Arabië debuteerde eind vorig seizoen op de Formule 1-kalender. Het circuit werd veelvuldig bekritiseerd en men vreesde voor zware ongevallen. Men kreeg gelijk, de race werd ontsierd door meerdere zware crashes en twee rode vlaggen. De Saoedi's kregen de nodige feedback en de baan werd aangepast.

Over het algemeen blijft het Jeddah Corniche Circuit ongewijzigd. Op een aantal punten heeft men echter geluisterd naar de kritieken. De lay-out is niet veranderd maar de veiligheid wel. De organisatoren hebben meerdere vangrails en muren aangepast. De muur in bocht 27 is zelfs 1,5 meter naar achteren geplaatst. Het moet ervoor zorgen dat de race wat veiliger wordt.

De aanpassingen hebben daarnaast nog een bijkomend voordeel. Volgens Martin Whitaker, de CEO van de race, kan men nu rekenen op snellere rondjes. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het kan de rondes nog wat sneller gaan maken. We hebben de meeste aanpassingen voor dit jaar afgerond. Volgens mij hebben wij zeven tot tien van de gevraagde veranderingen doorgevoerd. De rest van de aanpassingen nemen wat meer tijd in beslag."