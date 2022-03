Coureurs schitteren in modieuze photoshoot

Het is wel duidelijk dat veel coureurs er verregaande hobby's op na houden naast de baan. Sommigen interesseren zich in sporten, gamen of livestreamen terwijl anderen zich storten op weer compleet andere bezigheden. Lewis Hamilton is immers enorm geïnteresseerd in mode, hij is echter niet de enige coureur met deze interesse.

In het tijdschrift Vanity Fair verscheen namelijk een shoot met meerdere coureurs in modieuze kledij. Lando Norris, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, George Russell en Esteban Ocon wagen zich aan een photoshoot met allerlei opvallende outfits. De Formule 1 zelf deelt trots de foto's.