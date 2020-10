De laatste paar Grands Prix zijn er aardig wat Safety Cars de baan opgekomen en rode vlaggen gezwaaid vanwege incidenten. Sommige wedstrijden kwamen daardoor gelijk weer tot leven. We horen regelmatig geluiden dat dit met opzet is om de dominantie van Mercedes te verbloemen en de aantrekkelijkheid van de sport te vergroten. Of die stelling klopt, valt nog te bezien, maar dat de FIA alles doet voor de veiligheid is zeker waar.

Zondag viel Lando Norris uit met een kapotte motor. De Brit liet de wagen uitrollen richting een veilige plek. De bolide kwam stil te staan vlak voor een opening bij de barrière. Een plaats waar de marshalls amper voor de vangrail hoefden te komen. Toch werd de Safety-Car de baan opgestuurd en de race kreeg vlak voor het einde een nieuwe wending. Was een Virtual Safety Car niet voldoende geweest?

Ten eerste is het belangrijk om te vertellen dat de overkoepelende organisatie de veiligheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Na het zwarte weekend op Imola in 1994, waar Roland Ratzenberger en Ayrton Senna het leven lieten, was er veel kritiek op de veiligheidsnormen. De FIA werkte, met o.a. Max Mosley en Charlie Whiting, hard om dit soort trieste gebeurtenissen te voorkomen. De problemen werden aangepakt en geld was dan ook geen probleem: groeven in banden, meer uitloopstroken, hogere cockpitranden, het HANS-systeem of een houten plank onder de wagen. De dood reed altijd mee, maar was niet meer welkom.

Twee decennia lang ging het goed. Tot die ene tragische dag in 2014 op het circuit van Suzuka. Jules Bianchi vloog in natte omstandigheden van de baan en schoof onder een hijskraan door, liep ernstig hoofdletsel op en was een lange tijd in coma. Helaas kon hij niet meer geholpen worden. Precies 20 jaar na de dood van Ayrton Senna, moesten we weer te vroeg afscheid nemen van een groot talent door de gevolgen van een zwaar ongeval. Een grote schok ging door de paddock. De FIA kon toentertijd niets anders doen dan weer nieuwe regels invoeren, zoals de Virtual Safety Car en de HALO.

Na elke aanpassing was er vaak commentaar dat de DNA van de sport werd aangetast. Maar de beelden van Antoine Hubert op Spa-Francorchamps, waar de Fransman dodelijk verongelukte, deed ons weer herinneren dat autosport gevaarlijk is en dat de FIA aan veiligheid moet blijven werken.

Met deze voorgeschiedenis is het ook makkelijker te verklaren waarom de wedstrijdleiding erg krampachtig reageert in sommige situaties, terwijl er niet zo veel aan de hand lijkt. Uiteindelijk waarborgt zij de veiligheid van coureurs, teams, baanmedewerkers en fans en neemt blijkbaar daarin geen enkel risico.



In de Sporting Regulations staat dat de Safety Car bij gevaarlijke omstandigheden de baan op moet komen zonder dat de race hoeft worden stopgezet. De Virtual Safety Car wordt ingezet als er wel gevaar is, maar niet gevaarlijk genoeg is voor een Safety Car. Een rode vlag wordt gezwaaid als de veiligheid direct in het gedrang komt. Er staan echter geen concrete voorbeelden wanneer welke optie moet worden gekozen.

Terugkijkend na afgelopen zondag was er weinig gevaar door de geparkeerde wagen van Lando Norris. Bij de opstapklasses, in de geest van de regels, wordt dan vaak een Virtual Safety Car ingezet.

Waarom gebeurde dat bij de Formule 1 niet? De FIA geeft geen uitleg en publiceert niks erover op hun eigen website. Dat maakt het schimmig voor de kijkers en misschien ook wel voor de coureurs en teams. Vanzelfsprekend komen er dan verhalen om Mercedes te dwarsbomen of de races aan het einde weer spannend te maken.

De FIA zal waarschijnlijk blijven beweren dat veiligheid het belangrijkste is en dat er geen enkel risico genomen moet worden, maar meer transparantie vanuit het orgaan zou de insinuaties uit de wereld kunnen helpen. Het valt op dit moment niet te ontkennen dat deze maatregelen de saaie races ten goede komen. Veiligheid voor alles!

Hoe denk jij hierover? Laat het ons weten in de reacties hieronder.