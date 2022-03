Brawn geniet van innovaties bij F1-teams: "Interessante periode"

Door de nieuwe F1-regels is er een keiharde wapenwedloop ontstaan door de teams. De bolides die in Barcelona het licht zagen zijn volop verandert bij aankomst in Bahrein. F1-baas Ross Brawn geniet volop van de inventieve vondsten door de teams

"Het wordt serieus nu na Barcelona, ​​waar iedereen gewoon aan het ontdekken was wat ze hadden", vertelde de F1-directeur aan Sky Sports F1. "Wat indrukwekkend is, zijn de veranderingen tussen Barcelona en hier, en dat is het probleem met nieuwe reglementen."

Brawn vervolgt: "Dus na de eerste test, weet ik zeker dat iedereen weg ging en begon na te denken over wat ze hadden en wat ze zouden willen doen. Het is een behoorlijk interessante periode met veel innovatie, maar het is ongeveer zoals ik had verwacht, erg spannend dus."

Dominantie voorkomen

Het doel van nieuwe reglementen is om teams gelijkwaardiger te maken, maar de kans bestaat dat een team met een ideale vondst de sport kan domineren. Brawn benadrukt dat de organisatie kan ingrijpen om dominantie tegen te gaan.

"Een van de belangrijke dingen die we hebben veranderd, was het bestuur van de Formule 1", zei hij. “Vroeger moesten we iedereen instemmen met een seizoenswisseling. Nu kun je een verandering aanbrengen als 80 procent van de teams het ermee eens is, zolang de FIA ​​en de Formule 1 het ook eens zijn."