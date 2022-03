Testupdate dag 2 Bahrein: Ocon sneller dan Leclerc, Williams in de brand

De ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein is voltooid met Esteban Ocon in de Alpine die als snelste de sessie af wist te sluiten. Hij reed iets meer dan een tiende sneller dan Leclerc in de Ferrari met Verstappen op de derde plaats.

Updates

Heel veel nieuwe updates zijn nog niet zichtbaar op de wagens. Dat is voor een deel opmerkelijk te noemen aangezien Adrian Newey gisteren vertelde dat Red Bull Racing de RB18 zou voorzien van visuele updates die duidelijk zichtbaar zouden zijn. Die updates zijn nochtans niet gespot op de Red Bull-wagen van de Nederlander.

Bij McLaren blijven de problemen aanhouden. Lando Norris reed slechts 29 ronden, een mager aantal net als gisteren. Het team heeft problemen met de koeling van de remmen, wat zorgt voor vertraging van het programma. Norris is niet tevreden en mopperde gisteren al dat het probleem niet snel opgelost zal worden. In de paddock in Bahrein gaan suggesties dat er in de fabriek in Woking hard wordt gewerkt aan een oplossing die later vandaag of misschien pas morgen op de wagen kan zitten.

Brand bij Williams

Ook Williams zit flink in de problemen. Nicholas Latifi reed slechts 12 ronden en meer zullen het er voorlopig ook niet worden. Zijn Williams kende eveneens koelproblemen van de remmen, maar dan aan de achterkant. Dat zorgde ervoor dat de remmen in de fik kwamen te staan, de wielophanging afbrak en hij achterwaarts het circuit afschoof.

Doordat de brandblussers niet meteen paraat waren kreeg de brand die ontstond langer de tijd dan men bij Williams wilde, waarbij zelfs de band explodeerde. Het team heeft veel te repareren en zal voorlopig niet kunnen rijden.

Een helm voor de marshals in Bahrein zou ook geen overbodige luxe zijn. Dit had best fout af kunnen lopen. #F1 pic.twitter.com/r01AV0epsD — Patrick Moeke (@PatrickMoeke) March 11, 2022

Zandstorm

We zijn de woestijn en dus licht een zandstorm altijd op de loer. De F1-teams zijn door de FIA gewaarschuwd dat het vanmiddag rekening moet houden met een zandstorm, wat ook al te zien is aan het einde van de ochtendsessie. Het zicht is beduidend minder en waar de temperatuur eerder vanochtend nog 35 graden was, is die inmiddels gedaald tot onder de 30.