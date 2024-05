Dag 2 in Imola: De voorspelling van Zak Brown

Gisteren werden op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari de derde vrije training en de kwalificatie verreden. De fans werden getrakteerd op een tweetal spannende, en interessante sessies. Verrassend genoeg was Max Verstappen de verrassing van de dag, en dit kan vuurwerk gaan opleveren vandaag.

Misschien komt vandaag de voorspelling van Zak Brown wel uit. De zelfverzekerde Amerikaanse CEO van McLaren stelde afgelopen week in een interview dat Lando Norris in een rechtstreeks duel Max Verstappen kan verslaan. De gridstraf van Oscar Piastri heeft ervoor gezorgd dat Verstappen en Norris samen op de eerste startrij staan. Met een lange run naar de eerste bocht, kan er van alles gaan gebeuren.

Tranen

Voor Verstappen en Norris is het te hopen dat een andere voorspelling van Brown niet uitkomt. De CEO stelde namelijk ook dat veel races kunnen eindigen in tranen. De sprintraces in de Formule 3 en de Formule 2 lieten zien dat een crash in een klein hoekje ligt in Imola. Deze crashes hadden gevolgen voor de Formule 1, want Fernando Alonso wist hierdoor niet helemaal meer waar hij moest remmen in bocht 1.

Magnussen

Verstappen en Norris zullen elkaar vandaag het vuur aan de schenen gaan leggen. De twee racewinnaars deden dat ook in de kwalificatie, het onderlinge verschil was enorm klein in de kwalificatie. Oscar Piastri kwam nog dichter bij Verstappen, maar hij had per ongeluk Kevin Magnussen geblokkeerd in Q1. De Deen had pech, want hij had zomaar kunnen doorstoten naar het tweede deel van de kwalificatie. Eerder op de dag werd hij ook al bijna van de baan gelanceerd door de onoplettende Daniel Ricciardo. De Australiërs verpestten het voor hem, en het is te hopen dat hij vandaag niets verprutst, want dat kan hem een schorsing opleveren.

Verstappen is nog lang niet in de buurt van een schorsing. Misschien krijgt hij een strafpuntje als de 'tranenvoorspelling' van Brown uitkomt, maar daar houdt niemand rekening mee. Verstappen zelf was vooral blij, hij evenaarde de iconische Ayrton Senna, en hij rechtte zijn rug na een drietal rampzalige trainingen. Hij sprak zelf van een enorme ommekeer, misschien wel de beste van de afgelopen jaren.

Ingrediënten

De fans hopen vandaag op één van de beste races van de afgelopen jaren. Alle ingrediënten zijn hiervoor aanwezig, een lokale Italiaanse oma kan er vast een verrukkelijke pasta van maken. Verstappen was snel, maar Ferrari en McLaren liggen in de buurt. Sergio Perez moet door het veld heen gaan komen, en vechtersbaas Fernando Alonso zal zich als een soort Tyson Fury, of Oleksandr Usyk, door het veld moeten boksen. Met misschien wel een regenbuitje in de lucht kan er van alles gebeuren. De topping klinkt al verrukkelijk, maar de bodem is mogelijk nog lekkerder. Het circuit van Imola is een parel op de kalender, een mierzoet schilderij. De Formule 1 is terug in Europa, en de fans hebben nu al gewonnen.