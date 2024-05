Verstappen opgelucht: "Totaal niet verwacht"

Max Verstappen start vandaag de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de pole position. Na drie tegenvallende vrije trainingen kwam de pole enigszins uit het niets. Verstappen was enorm tevreden met zijn resultaat, maar hij geeft eerlijk toe dat hij dit totaal niet had verwacht.

Verstappen kende op vrijdag twee frustrerende vrije trainingen. Op zaterdagochtend ging het niet veel beter met de Nederlander, en de ergernis was duidelijk aanwezig. Red Bull voerde wat wijzigingen door, en dat hielp. Verstappen ging de strijd met de McLarens en de Ferrari's vol aan. Het werd een secondenspel waarbij de verschillen zeer klein waren. Uiteindelijk viel het balletje de kan van Verstappen op.

Onverwachts

Verstappen geeft eerlijk toe dat hij niet had verwacht dat hij de pole position zou pakken. De Nederlandse wereldkampioen geeft dat toe in gesprek met Viaplay: "Dit had ik totaal niet verwacht. Ook vanmorgen was het nog steeds niet goed. Dan maken we nog een paar veranderingen aan de auto en uiteindelijk voelt het dan een stuk beter aan. Het zit dan nog steeds allemaal dicht bij elkaar. Uiteindelijk pakken we dan nog de pole en dat is er mooi!"

Gevoel

Verstappen voelde dat de juiste snelheid langzaam maar zeker weer terugkwam. Dat gaf hem een goed gevoel, maar hij wist niet of dit genoeg was voor de strijd om de pole position: "Het gevoel kwam langzaam weer een beetje terug. Ik had meer vertrouwen in de auto en de balans was gewoon iets beter. Dan moet je er natuurlijk wel voor gaan vechten, want de anderen hebben ook best wat stappen gezet.