Indy 500: VeeKay kruipt door oog van naald en vecht mee om pole

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft het toch geflikt om zich te plaatsen voor de Fast Twelve en de strijd om poleposition voor de 108ste editie van de Greatest spectacle in racing: De famauze Indianapolis 500. Dat onder toeziend oog van moeder Evelien, biddend, ogen dicht en volop spanning en bijna smekend dat zoonlief het zou redden. Enorme blijdschap en vooral opluchting tot gevolg in kamp 'VeeKay' toen hij voor de laatste keer over de Brickyard reed en daarmee de misse alsnog was geslaagd. Het scheelde een haartje of het was in tranen geëindigd.

Crash



VeeKay maakte namelijk een flinke klapper aan het begin van de urenlange sessie. Een goede uitgangspositie leek in rook op te gaan met een wagen aan diggelen. De monteurs van Ed Carpenter Racing trokken alles uit de kast om zijn zwart-groene #21 bolide weer aan de praat te krijgen voor het vallen van de vlag. Dat lukte en na de technische keuring kon VeeKay alsnog de oval op voor een ultieme laatste poging. Vier rondes met snelheden ruim boven de 350 kilometer per uur, de gemiddelde snelheid als graadmeter. De ECR-rijder knalde met 374.042 km/u naar de elfde tijd. Monteurs, mensen aan de pitmuur en familie sprongen een gat in de lucht,

Zondagavond zal de Nederlander weer in actie komen. In de drie voorgaande edities kwalificeerde de 23-jarige zich steevast op voorste startrij met een tweede, en twee derde plekken. De sessie start om 20:00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via een van de sportkanalen van Ziggo Sport.



