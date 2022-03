Perez dolt na uitstapje in grindbak: ''Iedereen kan nu goed uitrusten''

De tweede testweek in Bahrein mocht Sergio Pérez het spits afbijten in de RB18. De Mexicaan was stond op het einde van de dag op de tiende positie en reed voornamelijk op een hardere band (C2). Pérez blikte terug op zijn werkdag achter het stuur, die op het laatste moment eindigde in de grindbak.



''Het was heel anders dan wat we in Barcelona hadden. De problemen die we daar ondervonden waren dan ook erg anders. Bij elkaar opgeteld hebben we vandaag een goede basis gelegd en we hebben veel informatie verzameld. Hopelijk kan het team met Max vrijdag nog wat stappen maken.''



De omstandigheden zijn anders dan twee weken terug in Catalunya. Pérez duidt de verschillen aan met de situatie op het Bahrein International Circuit: ''We rijden hier op een hele andere baan en daardoor lopen we tegen heel andere problemen aan. In Spanje hadden we ook te maken met lage temperaturen en hier in Bahrein heb je te maken met een van de meest ruwe asfaltlagen op de kalender.''Op het einde van de testdag schoot de Mexicaan van de baan en moest voortijdig het testprogramma staken. Hij legt uit wat er gebeurde: ''Ik reed op koude banden, toen verloor ik de controle en belandde in de grindbak, Dat was het. Hierdoor eindigde de dag net iets eerder dan gepland en kan iedereen nu goed uitrusten.''