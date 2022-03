Hill steunt Russell: "Active Suspension is de oplossing tegen porpoising"

Damon Hill is van mening dat George Russell absoluut gelijk heeft als hij zegt dat het verboden actieve veringssysteem een ​​einde zou kunnen maken aan porpoising met de nieuwe auto's van de Formule 1. Coureurs hadden geklaagd over de ongemakken nadat de auto's op de rechte stukken op en neer stuiterden terwijl de aerodynamica van het grondeffect is ingevoerd, waardoor de auto op een andere manier naar de grond werd getrokken dan bij hun voorgangers. Mede hierdoor zien we het 'bruinvis-effect' ook wel porpoising genoemd.

Sommige teams denken dat ze het probleem nu onder de knie hebben, maar Russell denkt dat de elektronische hulp van 'active suspension' een snelle oplossing zou zijn voor de problemen die de coureurs met hun nieuwe wagens van 2022 ervaarden. Russell zei tegen Autosport: "Ik denk dat als er actieve vering zou zijn het met een klik op het stuur zou kunnen worden opgelost. De auto's zullen natuurlijk een stuk sneller zijn als dat actief wordt."

Ervaringsdeskundige

Hill bevindt zich in een unieke positie om over actieve vering te kunnen praten. In 1993 reed de Brit in de Williams FW15C, een wagen die een ongekend succes kende met de actieve vering op de wagen. De ophanging stelde zichzelf in en werkte automatisch; het bewoog volgens de eisen van de coureur voor bochten en in een rechte lijn, en paste zichzelf aan om te allen tijde optimale prestaties te bieden.

De wereldkampioen van 1996 werkte samen met Alain Prost in de dominante Williams-auto, die met kop en schouders boven zijn concurrenten uitstak in een mate dat Hill en Prost 15 pole positions en 10 overwinningen behaalden tijdens de F1-kalender die 16 races telde. Geen van beide coureurs finishte dat seizoen lager dan een vierde plaats.

Hill was enthousiast over hoe de auto vroeger werkte en steunt Russell in zijn idee: "Hij heeft absoluut gelijk. Omdat het briljante van de actieve vering was dat hij de rijhoogte van de auto veel beter kon regelen. Als je naar foto's kijkt van de auto waarmee ik in 1993 reed, kijk je ernaar en denk je: 'wauw, waarom ligt hij op de vloer?' Het werd letterlijk gemeten. Het kon zijn afstand tot de grond tot op een halve millimeter behouden."

"We hadden niet de vloeren die je nu hebt op de 2022-auto - we hadden een vlakke bodem. Daaruit zou je nog steeds downforce kunnen genereren, op voorwaarde dat je de hoogte van de auto vanaf de grond kunt regelen. Normale veren en dempers hebben daar moeite mee omdat ze passief zijn. Met andere woorden, hoe groter de belasting van de auto, hoe meer ze samendrukken en hoe stijver ze worden, en hoe groter de kans dat ze terugveren."

"Terwijl bij de actieve vering de computer zegt, 'dat is dichtbij genoeg. We houden het op deze hoogte', en daar ga je. Het is een fantastisch systeem."