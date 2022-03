Alonso begint eigen management voor jonge coureurs

Fernando Alonso wil de toekomstige generatie talenten helpen, aangezien hij een nieuw managementbureau heeft opgericht, gemaamd A14 Management. Alonso heeft zijn naam al verbonden aan de Fernando Alonso Karting School in Asturië in zijn geboorteland Spanje, waar hij een programma heeft ontworpen dat kinderen op weg moet helpen naar een succesvolle juniorcarrière in de autosport.

De website van A14 Management zegt dat het bedrijf is geboren met de bedoeling om een ​​kleine groep coureurs uit de wereld van karting, de bakermat van deze sport, te selecteren en hen te voorzien van de onmisbare waarden die nodig zijn om hun doelen te bereiken, zoals; fysieke training, advies over te nemen beslissingen en economisch management onder andere met als doel het maximaliseren van het potentieel van elke atleet.

Er zijn al twee coureurs die onder contract staan bij A14; de Frans-Zwitserse Formule 2-racer Clement Novalak en de 15-jarige Bulgaar Nikola Tsolov, die dit jaar in de Spaanse Formule 4 zal rijden. In Novalak heeft A14 een coureur die de volgende stap wil maken nadat hij vorig seizoen als derde eindigde in de FIA ​​Formule 3. In 2019 won hij de prestigieuze Britse Formule 3-titel, en voor dit jaar maakt nu de overstap naar de Formule 2 voor dit jaar, rijdend voor MP Motorsport.

Leven na de F1

Deze stap lijkt een nieuwe stap in de richting van het leven te betekenen wanneer Alonso uiteindelijk stopt met racen, omdat hij jonge coureurs wil helpen bij hun toekomst in de autosport.

Ondanks zijn stap in het management van coureurs bereidt Alonso zich echter voor op het nieuwe seizoen van de Formule 1 in 2022. De Spanjaard begint aan zijn 20e seizoen als Formule 1-coureur als op zondag 20 maart de lichten uitgaan in Bahrein.