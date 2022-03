Red Bull deelt foto's van Verstappens progressie

Gisteren werd bekend gemaakt dat Max Verstappen een nieuw contract heeft getekend bij Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen tekende een megacontract waardoor hij tot 2028 verbonden is aan de Oostenrijkse renstal waar hij sinds 2016 voor rijdt. Niet alleen op sportief vlak gaat hij stappen zetten, ook op financieel vlak gaat hij erop vooruit.

Ook zijn team Red Bull Racing is zeer tevreden met het nieuwe contract. Op de sociale media delen ze dan ook om de haverklap goede herinneringen aan de innige samenwerking. Op Twitter deelt de ploeg een veelzeggende foto van twee belangrijke momenten uit de samenwerking. Op de ene foto is Verstappens eerste winstpartij ,en tevens eerste race voor het team, te zien terwijl de tweede foto Verstappens titelfeest toont.

More about Red Bull Racing

How it started 🏆 How it's going 👑 @Max33Verstappen 🦁 pic.twitter.com/757hrBgkPY