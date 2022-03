McLaren steunt UNICEF met donatie-actie voor kinderen in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt de gemoederen in de wereld momenteel flink bezig. In veel landen worden er acties opgezet om geld op te halen voor de getroffenen in Oekraïne. Ook in de autosportwereld is er veel aandacht voor de slachtoffers van de oorlog in het land.

Het team van McLaren heeft de handen ineen geslagen met UNICEF. De Britse renstal wil aandacht vragen voor de vele kinderen die worden getroffen door de oorlog in Oekraïne. In een video op social media roepen coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris mensen op om ook geld te doneren aan het goede doel.

McLaren Racing is supporting @UNICEF to raise awareness of the children affected by the conflict in Ukraine.



We have donated and if you would like to join us, please click on the link. 👇