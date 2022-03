Dit zijn alle helmdesigns voor het aankomende seizoen

Afgelopen weekend onthulde het team van Alfa Romeo als laatste de nieuwe bolide. De wagen was daarvoor al in actie gekomen tijdens de eerste wintertest in Barcelona maar men reed toen in camouflagekleuren. Nu heeft ook de Zwitserse ploeg de officiële kleuren laten zien en dat betekent dat de coureurs ook hun nieuwe helmontwerp konden showen.

Hierdoor zijn alle helmdesigns voor het aankomende seizoen bekend. De meeste coureurs hebben hun kleuren lichtelijk aangepast ten opzichte van vorig jaar. Max Verstappen heeft gouden details toegevoegd en verder hebben Daniel Ricciardo en George Russell gekozen voor compleet nieuwe designs. Hieronder ziet u alle helmen nog eens op een rij.