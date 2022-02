Nieuwe wagens uitdaging voor Albon: "Finesse vereist om hiermee te rijden"

Alexander Albon mag zich sinds deze week weer officieel Formule 1-coureur noemen. De Thaise Brit zat tijdens de eerste testweek in Barcelona achter het stuur van de nieuwe wagen van zijn eveneens nieuwe werkgever Williams. Hij kon gelijk wennen aan de wagen onder de nieuwe reglementen, net als zijn concullega's.

Op aerodynamisch gebied is er veel verandert, dat is vooral te zien aan het uiterlijk van de wagens. Ook de banden zien er significant anders uit dan voorheen. De wagens zijn nu voorzien van 18-inch banden van bandenleverancier Pirelli. Het zijn fikse uitdagingen voor de coureurs en dus ook voor de teruggekeerde Albon.

Finesse

De Thaise Brit kende enkele aardige dagen en hij kwam gister zelfs twee keer in actie. Bij Williams wisselde Albon en Nicholas Latifi elkaar af tijdens de ochtend en middagsessie. Tegenover Motorsport.com laat Albon weten hoe de nieuwe wagens aanvoelen: "Ik denk dat we met deze banden wel wat anders om moeten gaan. We moeten nog een hoop leren. Deze nieuwe auto's glijden ook sneller, je kan meer zien bewegen. Er is finesse vereist om ermee te rijden. Als je eenmaal op de limiet rijdt en alles wat stijver is, dan moet je preciezer zijn als je met deze wagens rijdt."

Formule 2

Albon heeft echter wel ervaring auto's die zo rijden. De Williams-coureur kan zijn ervaringen uit zijn juniorenjaren nu goed gaat toepassen: "De manier waarop deze auto's reageren lijkt een beetje op een Formule 2-wagen. Maar met onze bochtensnelheid van de Formule 1 voelt het niet zo raar aan. We hebben hier in Barcelona ook te maken met een soepel circuit. Als we bijvoorbeeld in Austin zijn, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren."