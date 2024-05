Verstappen weet niet of concurrentie gat heeft gedicht

Dit weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op het programma. Het belooft een spannend weekend te worden, want veel teams introduceren grootschalige updates. Max Verstappen haalt zijn schouders op, en is benieuwd hoe alle updates gaan werken.

Verstappen geldt dit seizoen als de grote topfavoriet voor de zeges. Hij wist vier van de eerste zes races te winnen, maar twee weken geleden in Miami werd hij verslagen door Lando Norris. De Brit reed daar met de nieuwe updates op zijn wagen, en dit weekend heeft ook zijn teamgenoot Oscar Piastri de beschikking over die onderdelen. Het team van Ferrari introduceert in Imola een groot updatepakket, en ook Red Bull neemt nieuwe onderdelen mee naar Italië.

Details

Max Verstappen is benieuwd naar de updates van zijn team en die van zijn rivalen. Verstappen haalt zijn schouders op als hij door de internationale media wordt gevraagd naar de updates: "McLaren nam een grote update mee naar Miami, en we gaan hier pas echt zien hoe goed die werkt. Het duurt altijd even voor je alles echt begrijpt. Maar we wisten dat wel, want het zijn vaak kleine details die het verschil maken in rondetijd. Zeker op een circuit als Miami is alles heel gevoelig, ook omdat het daar heel heet is."

Gat gedicht?

Verstappen benadrukt dat het winnen van de wereldtitel dit jaar niet zo makkelijk wordt. Hij weet niet of de concurrentie met hun updates het gat heeft gedicht: "Dat weet ik echt niet. Ze komen met updates, en wij komen met updates. Het is op dit moment gewoon niet duidelijk. Ik denk dat de eerste zes races ook niet zo eenvoudig waren. Mensen maken dat ervan. Het gaat altijd om aandacht voor de details, want daar maak je het verschil mee. Soms zijn we iets beter dan de rest, maar al vanaf het begin van het seizoen staan de andere teams dicht bij. Wel hadden wij een sterke start, en we hebben veel goed gedaan."