Hamilton wijst ideale opvolger bij Mercedes aan

Het is nog altijd niet duidelijk wie Lewis Hamilton volgend jaar gaat opvolgen bij Mercedes. Meerdere namen worden in verband gebracht met het zitje, maar er is nog niets concreet. Hamilton zelf weet wel wie hij zou kiezen als zijn opvolger bij de Duitse renstal.

Hamilton rijdt vanaf volgend jaar voor het team van Ferrari, dus Mercedes moet op zoek gaan naar een nieuwe superster. Meerdere coureurs werden al in verband gebracht met het zitje. Teambaas Toto Wolff flirtte met Max Verstappen, maar de Nederlander lijkt Red Bull trouw te blijven. Ook huidig Ferrari-coureur Carlos Sainz en het piepjonge Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli worden gezien als kanshebbers op het zitje.

In Imola gaat het dan ook weer veelvuldig over de invulling van het zitje. Ook Hamilton wordt gevraagd naar zijn opvolger. Hij deelt in gesprek met de internationale media eerst zijn complimenten uit aan Carlos Sainz: "Ik denk dat Carlos echt een geweldige coureur is. Waar hij ook heen gaat, ik denk dat hij een goede aanwinst is voor elk team. Ik heb eerlijk gezegd echt geen enkel idee wat de plannen van Toto Wolff op dit moment zijn, maar als ik zijn rol zou vervullen, dan zou ik nu voor Kimi kiezen."