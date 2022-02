Lawson en Vips rijden aankomend seizoen trainingen voor Red Bull en AlphaTauri

Het heeft er alle schijn van dat alle teams aankomend seizoen een rookie moeten inzetten tijdens enkele vrije trainingen. Er is nog geen officiële beslissing genomen maar de teams stellen vast wat jongelingen aan voor deze aangelegenheden. Veel teams hebben tegenwoordig immers een opleidingsploeg tot hun beschikking.

Ook bij Red Bull Racing is dat het geval, men heeft hier al jarenlang de beschikking over zeer veel talent. Het voordeel van Red Bull is dat ze bij zowel Red Bull Racing als AlphaTauri rookies kunnen gaan inzetten. Ze hebben de nodige jeugd onder contract staan die Formule 1-meters hard kunnen gebruiken voor hun ontwikkelingsproces.

Lawson

AlphaTauri-teambaas Franz Tost weet in ieder geval al wie er plaats gaat nemen in zijn wagens. De Oostenrijker deelt het nieuws in gesprek met The Race: "Het wordt Liam Lawson. Natuurlijk is dat een beslissing van Red Bull. Momenteel zijn er twee coureurs, Lawson en Jüri Vips. Ik denk dat Vips voor Red Bull gaat rijden en dat Lawson gaat rijden voor Scuderia AlphaTauri."

Abu Dhabi

Tost heeft in ieder geval geen problemen met deze verdeling. Nieuw-Zeelander Lawson gaat aankomend seizoen rijden in de Formule 2 en was vorig seizoen succesvol in de DTM. "Hij testte ook voor ons in Abu Dhabi vorig seizoen, hij deed het toen echt goed. Hij rijdt dit jaar in de Formule 2 en dan gaan we maar eens kijken wat de volgende stappen in zijn loopbaan moeten zijn."