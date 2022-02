Vandoorne debuteert in 12 uur van Sebring

Stoffel Vandoorne, Formule E-coureur en reserverijder van Mercedes, doet medio maart voor het eerst mee aan de 12-uurrace van Sebring, de tweede wedstrijd op het schema van het IMSA-kampioenschap. De Belg vervangt Heilo Castroneves bij Meyer Shank Racing. De viervoudig Indy-500-winnaar kan de langeafstandsrace niet combineren met zijn verplichtingen in de IndyCar.

Vandoorne reageert verheugd op deze kans bij de Amerikaanse renstal, die onlangs de 24-uurrace van Daytona won eind januari. "Ik ben erg opgewonden om me bij Meyer Shank te voegen voor de Sebring 12 Hour", zei Vandoorne. “Voor mij zal het de eerste keer zijn dat ik race in Sebring, en de eerste keer dat ik race in de IMSA-competitie waar ik erg enthousiast over ben omdat het racen in Amerika heel dichtbij is. Ik heb het geluk dat ik me ook bij het team mag voegen dat zojuist de 24 uur van Daytona heeft gewonnen, dus het wordt echt een geweldige ervaring.

More about Stoffel Vandoorne De Vries ook aankomend seizoen Mercedes-reserve

De voormalig F1-coureur van McLaren racet met een oude bekende. "Ik ken mijn teamgenoot Tom (Blomqvist) al van het WEC en Olly, ik ken hem ook van endurance racen, maar het zal de eerste keer zijn dat ik met hen samenwerk. Ik kijk erg uit naar het weekend en hopelijk kunnen we een goed resultaat voor het team naar huis brengen."

Mede-eigenaar van het team Mike Shank kijkt ook ernaar uit om het momentum dat het team heeft voort te zetten met Vandoorne. "Stoffel maakte vorige week indruk op ons tijdens een test en zal een geweldige aanvulling zijn op het team voor Sebring", zei Shank.

“Het was onze aanvankelijke bedoeling om Helio dat weekend in zowel de IMSA- als de IndyCar-evenementen te laten racen, maar logistiek werd het een beetje moeilijk"

"Tom heeft geweldige dingen over Stoffel gezegd tijdens hun tijd samen racen in het WEC vorig jaar, dus ik denk dat we weer een sterke line-up hebben op weg naar het raceweekend.”