Ook Verstappen ziet Russische Grand Prix niet zitten: "Gaat erom hoe de paddock erover denkt"

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Grand Prix van Rusland op de tocht komt te staan. Vanochtend werd duidelijk dat de Russen Oekraïne binnenvielen en daardoor is er oorlog op Europees grondgebied. De Formule 1 heeft aangegeven de situatie met argusogen in de gaten te houden.

Sebastian Vettel heeft in ieder geval zelf zijn conclusies al getrokken. De Duitse Aston Martin-coureur gaf tijdens een persmoment aan dat hij niet wil racen in Sotsji. De Duitser wil niet racen in een land dat nu oorlog aan het voeren is op Europees grondgebied. De viervoudig wereldkampioen heeft in ieder geval wat medestand gevonden, al is het wat wijfelend.

Max Verstappen bevond zich op hetzelfde persmoment en hij kreeg de vraag dan ook doorgespeeld. De altijd uitgesproken Nederlander gaf tegenover de internationale aan dat hij het ook niet geheel juist vond. "Als een land in oorlog is, dan is het natuurlijk niet correct om daar te gaan racen. Dat is zeker. Het gaat er echter niet om wat ik denk maar het gaat erom hoe de gehele paddock erover denkt."