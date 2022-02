De nieuwe Red Bull en Mercedes naast elkaar gelegd

De Formule 1-wereld kijkt deze dagen met bovengemiddelde interesse naar de nieuwe wagens in Barcelona. Door de nieuwe reglementen zien de wagens er heel erg anders uit dan tijdens de voorgaande seizoenen. De topteams van de afgelopen jaren waren Mercedes en Red Bull, ze trekken dan ook veel aandacht naar zich toe.

Gisteren was er veel te doen omtrent de sidepods van de Red Bull, deze waren nogal anders dan bij de concurrentie. Mercedes maakte gisteren veel meters en ook vandaag zijn ze veel op de baan te vinden. Red Bull kende wat problemen, Sergio Perez viel vanochtend stil. Maar beide wagens tonen wat gelijkenissen maar zeker ook verschillen, op onderstaande foto kan u het verschil tussen de bolides duidelijk zien.

Sergio Hamilton out on track in the unique Redcedes. Interesting to see a similar rear wing concept. Similar front wings but different sidepod approaches. #F1Testing pic.twitter.com/OSawy87BHW