Verstappen: "Auto ziet er goed uit maar is compleet anders"

Max Verstappen begon vandaag zijn eerste testdag van 2022 waarbij het nummer 1 op zijn nieuwe wagen stond. De RB18 werd twee weken geleden gepresenteerd en testte enkele ronden in Silverstone tijdens de shakedown maar Red Bull Racing liet verder niets zien van de auto.

Tot vanochtend, toen het er niet meer omheen kon. De Red Bull van Verstappen trok alle aandacht vooral vanwege de innovaties die ontwerper Adrian Newey aan het daglicht wist te brengen. De neus, de diffuser maar vooral de sidepods trokken de aandacht van de aanwezigen in de pitstraat van Barcelona.

Tijden en kilometers

Het draaide vandaag echter niet om snelle tijden, zo stelt Verstappen in een eerste reactie onder andere aan Verstappen.com: "Het ging er vandaag om dat we veel ronden konden rijden. Je wilt wennen aan de auto en een beeld vormen hoe de auto zich gedraagt."

De Nederlander ging een paar keer van de baan af en zegt daarover: "Natuurlijk ga je hier en daar wijd of blokkeer je een keer een wiel. Je zoekt ook uit hoe de balans van de auto is en stap voor stap wat de limieten van de auto zijn. Het belangrijkste is vooral om veel kilometers te rijden en alle onderdelen uit te testen."

Met die kilometers zat het voor Red Bull en Verstappen prima in orde. Maar liefst 147 ronden wist de wereldkampioen van 2021 te rijden, wat betekent dat hij bijna 3 Grand Prix-afstanden had afgelegd in de RB18. De 1:22.246 was goed voor de negende plaats maar minder aansprekend, al is het algemeen bekend dat Red Bull zich tijdens de wintertests al jaren concentreert op kilometers, stabiliteit en rijden op hetzelfde programma met veel benzine.

Gedrag RB18

Verstappen wil zich niet direct uitlaten over de eerste conclusies die hij heeft getrokken na vandaag en houdt het vrij algemeen. Wat vind hij van de RB18? "De auto is compleet anders dan die van vorig jaar. Ik vind deze auto er goed uitzien, maar het gaat er natuurlijk om dat hij snel is. Dat hopen we te gaan zien. Alles werkte vandaag prima, dus het was een goede start van deze test. Vanavond gaan we bekijken wat we hebben geleerd en mee kunnen nemen naar morgen. Dan neemt Checo het stuur over."