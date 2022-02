Sky-analist ziet Masi ooit terugkeren als racedirecteur

Sky-analist Craig Slaiter denkt dat Michael Masi terug kan keren als wedstrijdleider van de Formule 1. Masi kreeg binnen de FIA een functie elders na zijn veelbesproken handelen tijdens de slotfase van de Abu Dhabi Grand Prix waardoor Max Verstappen in extremis alsnog wereldkampioen kon worden.

"Op 44-jarige leeftijd zou je zeggen dat als hij aanwezig blijft binnen de FIA, het voor hem misschien niet onmogelijk zal zijn om op een later moment misschien weer zoiets als de rol van racedirecteur op zich te nemen”, wierp Slater op.

“Misschien is het au revoir in plaats van absoluut vaarwel voor Michael Masi. Maar op korte termijn zullen we afwisselend nieuwe racedirecteuren hebben en de FIA ​​heeft ook duidelijkere, meer voorspelbare regels beloofd in termen van hoe de Safety Car werkt, vooral aan het einde van de Grands Prix."

De FIA kwam deze week met de uitkomst van het onderzoek naar alle gebeurtenissen in de emiraat. Behalve nieuwe richtlijnen tijdens neutralisaties, komt er net als bij het voetbal een VAR en zijn er twee nieuwe racedirecteuren aangesteld. Niels Wittich (DTM) en Eduardo Freitas (WEC) volgen Masi op.