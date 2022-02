Franz Tost: "F1-kalender moet niet langer worden"

De Formule 1 loopt het risico zijn doel voorbij te schieten door de jaarlijkse racekalender te blijven uitbreiden. Normaal gesproken is AlphaTauri-teambaas Franz Tost de grootste verdediger van de kolossale moderne kalenders van de sport. Hij houdt vol dat het personeel geluk heeft te werken in een drukke, bloeiende industrie.

Echter, met het huidige schema van 23 races en plannen om het nog verder uit te breiden, waarschuwt de Oostenrijker dat uitbreiding zijn keerzijde heeft. Tost: "Vorig jaar hadden we geluk, want het racen was erg interessant - er waren altijd goede gevechten. Maar we kunnen niet verwachten dat dit altijd het geval zal zijn. Voor mij zou het beste aantal tussen de 18 en 20 races liggen."

"De Formule 1 moet een premium product zijn en we moeten er echt over nadenken om misschien het aantal races te verminderen om het zo speciaal te houden. Persoonlijk vind ik 23 races of meer prima, maar dat is niet de vraag. De vraag is wat het beste is voor de toekomst van de Formule 1."