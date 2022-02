Williams verwijdert na 27 jaar logo's van Ayrton Senna

Het Ayrton Senna-tribute logo ontbreekt na 27 jaar op de Williams FW44. Volgens het Britse team is tijd om door te gaan met de toekomst. Senna kwam op tragische wijze om het leven tijdens een crash tijdens de Grand Prix van San Marino in 1994 terwijl hij reed voor Williams. Sinds 1995 prijkte het Senna S-logo op elke Williams-bolide als eerbetoon aan de drievoudig wereldkampioen.

Tijdens een online evenement presenteerde Williams hun 2022-livery die de FW44 zal bedekken, maar er werd opgemerkt dat het eerbetoon aan Senna niet meer aanwezig was. Teambaas Jost Capito heeft uitgelegd dat dit een bewuste beslissing van het team was om verder te gaan aan het begin van een nieuw tijdperk in de F1.

Speciale ruimte Senna

Capito vertelde hierover: "De beslissing was dat we verder willen in de toekomst. We hebben een nieuw tijdperk, we hebben een nieuwe auto. En we hebben ook ons ​​museum opgeknapt, en waar we een speciale ruimte hebben om Ayrton te eren en herinneren."

"Ik denk dat we nu in de toekomst moeten kijken en de coureurs niet de hele tijd de 'S' moeten laten zien als ze in de auto stappen en herinnerd worden aan wat er is gebeurd. Nu is het tijd voor het team om verder te gaan en zeer eervol te zijn voor Senna en een zeer toegewijde ruimte in het museum te hebben en hem daar te eren."

Samenwerking Senna Foundation

Capito legde uit dat de Ayrton Senna Foundation, opgericht door Ayrtons zus Viviane, niet was geraadpleegd bij het besluit om het eerbetoon van de livery te verwijderen. Williams zoekt nu echter naar manieren om hun betrokkenheid bij de organisatie die kinderen ondersteunt bij hun ontwikkeling in Brazilië te vergroten, in de overtuiging dat dit een nuttiger initiatief zal zijn.

"We hebben geen overleg gehad met de familie, maar we werken samen met de stichting en we zullen onze inspanningen met de stichting vergroten en werken aan hoe we de Senna-stichting meer kunnen ondersteunen", legt Capito uit.

“Ik denk dat hier meer mensen baat bij hebben. Als we mensen kunnen helpen, vooral via de stichting, vind ik dat een heel goed programma. Maar het moet nog worden gedefinieerd."