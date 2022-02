Ben Sulayem vertrouwt op analyse: "Het is zeker dat de integriteit van de FIA intact blijft"

Gisteren vergaderde de F1 Commission over enkele belangrijke zaken van de sport. Er werden enkele knopen doorgehakt maar de belangrijkste knoop bleef intact. De uitkomst van het FIA onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi blijft namelijk onduidelijk. Dat betekent dat de toekomst van wedstrijdleider Michael Masi onduidelijk blijft.

Na afloop van de vergadering zwegen de meeste aanwezigen over de kwestie Masi. De Australiër nam in Abu Dhabi enkele discutabele beslissingen omtrent een late safety car-fase. Hierdoor kon Max Verstappen in de allerlaatste ronde zijn titelrivaal Lewis Hamilton verschalken. De FIA gaf in een kort statement aan dat men later deze week met meer informatie komt over structurele veranderingen.

Goed discussie

De meeste aanwezigen zwegen na de bijeenkomst, FIA-president Mohammed Ben Sulayem was echter wel spraakzaam. De president sprak zich op geheimzinnige wijze uit tegenover Sky Sports: "Over diverse zaken waren we het allemaal eens. Maar de analyse is nog aan de gang, die komt er echter snel aan. Het was een goede discussie en er wordt snel meer informatie bekend gemaakt."

Integriteit

Ben Sulayem is zeer te spreken over het gesprek. De nieuwbakken president kijkt dan ook met veel vertrouwen naar de nabije toekomst: "Het is zeker dat de integriteit van de FIA intact blijft. Daar ben ik immers voor verkozen, het is mijn plicht. Het was echt een zeer goede vergadering. We hebben veel belangrijke dingen voor het komende seizoen besproken. Dit is belangrijk voor de FIA, de integriteit van de FIA en de sport. In de toekomst kan het alleen maar beter worden."