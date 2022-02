Kijk live naar de presentatie van de nieuwe Williams

Deze weken staan in het teken van de onthullingen van de nieuwe wagens voor het aankomende seizoen. Vandaag is het de beurt aan het team van Williams. De Britse renstal trekt vandaag het doek van de nieuwe wagen waarmee Alexander Albon en Nicholas Latifi aankomend seizoen op jacht gaan naar succes.

In tegenstelling tot de andere teams onthult Williams de wagen niet in een livestream op de sociale kanalen. De Britse renstal zal via een livestream op de eigen website de wagen gaan tonen aan de buitenwereld. Via onderstaande Tweet kan men op de link naar de stream van Williams kijken. De onthulling is om 13:00 GMT, dat is 14:00 Nederlandse tijd.