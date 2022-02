Red Bull verwacht geen record snelle pitstops in 2022

Christian Horner denkt niet dat Red Bull zijn eigen pitstoprecords in 2022 zal gaan verbeteren met de nieuwe auto's. De RB18 maakt deel uit van een vloot gloednieuwe wagens die de 10 constructeurs in het Formule 1-wereldkampioenschap van 2022 vertegenwoordigen en die allemaal volledig opnieuw zijn ontworpen om aan de zwaar herziene technische reglementen te voldoen.

Volgens Red Bull-teambaas Horner betekent dit automatisch dat een pitstop halverwege de race een iets minder vlekkeloze procedure wordt. Red Bull Racing was de afgelopen seizoenen de absolute koning van het banden wisselen. Horner verwacht dat ze die status niet zullen verbeteren. De Brit denkt dat het nog wel even kan duren voordat zijn monteurs weer op hun oude tempo zitten als Max Verstappen en Sergio Perez tijdens een Grand Prix 'boxen' voor vers rubber.

"Het zal zeker invloed hebben op de pitstops - de banden en wielen zijn zwaarder, omvangrijker, en dus denk ik niet dat we het wereldrecord van 1,82 seconden in dit eerste jaar met deze wielen zullen uitdagen", zei Horner. "Het gaat erom onze technieken aan te passen en te verfijnen en ik ben er vrij zeker van dat we zelfs met deze wielen en banden in de buurt van de twee seconden pitstops kunnen komen."

Verstappen snelste pitstop ooit

Red Bull sportief directeur Jonathan Wheatley is trots dat het team al 4 jaar op rij de DHL Fastest Pitstop Award wist te winnen: Met een pitstop van 1,88 seconden voor Verstappen tijdens de seizoensopener van de Grand Prix van Bahrein in 2021 kwamen ze binnen zes honderdsten van een seconde van hun wereldrecord. De snelste pitstop ooit staat op naam van Max Verstappen: 1,82 seconden.

Wheatley voegde eraan toe: "Ik denk dat een van de meest spannende en interessante aspecten van mijn rol de algehele verantwoordelijkheid is voor de prestaties tijdens een pitstop van het team. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Dingen gaan niet altijd goed. Maar het is iets waar ik enorm veel enthousiasme voor heb gekweekt en waar ik in de loop der jaren zo van heb genoten."

"Het team heeft vier jaar buitengewoon gepresteerd, succes in de DHL trofee vier jaar op een rij. Ik denk dat die consistentie, dat verlangen om de snelste te zijn, om de beste te zijn in wat we doen, en ook om de veiligste te zijn in wat we doen, dat zit in het team - in ons DNA."