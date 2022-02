Voormalig Ferrari-teambaas Mattiacci gecontracteerd door Aston Martin

Tien maanden nadat de geruchten voor het eerst opdoken, is voormalig Ferrari-teambaas Marco Mattiacci bevestigd in een rol bij Aston Martin. Maar het is niet het Formule 1-team waar de 51-jarige Romein zich bij aansluit.

Mattiacci, die 10 jaar op de marketingafdeling van Jaguar in Engeland werkte, kwam in 1999 voor het eerst bij Ferrari in een verkoopfunctie. In 2014 volgde hij Stefano Domenicali op als algemeen directeur en teambaas van de Scuderia, maar het duurde slechts acht maanden voordat hij werd vervangen door Maurizio Arrivabene.

Afgelopen april doken er speculaties op dat Mattiacci zich bij Aston Martin zou voegen in een 'consultancyrol voor groei en ontwikkeling', maar het bedrijf ontkende dat hij een officiële functie kreeg en diende slechts als 'adviseur van Aston Martin Lagonda'.

De zaken zijn nu echter formeler geworden na een officiële aankondiging. Mattiacci zegt hierover: "Het nieuwe hoofdstuk voor Aston Martin is het meest opwindende project in de auto-industrie op dit moment, en ik ben verheugd om me bij het ongelooflijke managementteam te voegen dat is samengesteld door Lawrence Stroll en Tobias Moers in de rol van Global Chief Brand en Commercial Officer", aldus Mattiacci. .

"Na 109 jaar wereldwijde genegenheid, passie en loyaliteit te hebben genoten, zoekt Aston Martin nu een nieuwe groep klanten met zijn volgende generatie producten, ultra luxe klantervaringen en terugkeer naar Grand Prix-racen. Als onderdeel van een bekwaam en gepassioneerd team, kijk ik ernaar uit om de bewaarder te zijn van dit iconische merk dat uniek is in het vizier van ultra luxe en hoge prestaties."