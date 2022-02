Sterrencast voor film over leven Enzo Ferrari

Het is overduidelijk dat de autosport wereldwijd aardig in de lift zit. De sport wint aan populariteit mede dankzij het kampioensduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Formule 1 en ook de serie op Netflix. Ook in Hollywood zijn ze dol op de autosport, er zit namelijk weer een grote film over de racerij aan te komen met een ware sterrencast.

Regisseur Michael Mann is namelijk bezig met een film over het leven van de legendarische Enzo Ferrari. De film over de oprichter en naamgever van het gelijknamige team is gebaseerd op het boek 'Enzo Ferrari: The Man, the Cars, The Races'. Dit boek verscheen in 1991 in de boekhandels en werd geschreven door Brock Yates. De film gaat over de periode na de dood van Ferrari's zoon Dino in 1956 en hoe de Italiaan hierna zijn bedrijf opnieuw opbouwde.

Penelope Cruz

De film kent een ware sterrencast. Volgens Variety heeft regisseur Mann de beschikking over een fikse hoeveelheid top acteurs. Adam Driver zal de rol van Ferrari op zich gaan nemen terwijl ook gerenommeerde namen Penelope Cruz en Shailene Woodley een rol gaan krijgen in de film. Eerder leek het erop dat acteur Hugh Jackman de titelrol op zich zou nemen.

Rush

De film zal in de voetsporen treden van andere autosportfilms die de afgelopen jaren in de bioscopen draaiden. Zo kon met genieten van de film 'Rush' over de strijd tussen James Hunt en Niki Lauda in 1976. Recenter draaide Ford v Ferrari in de bioscoopzalen. Deze film draaide om de strijd op Le Mans tussen de twee merken. Het is nog niet bekend wanneer de Enzo Ferrari-film in de zalen te zien is.