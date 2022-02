Williams hint op nieuwe kleurstelling

Het team van Williams rijdt al jaren rond in een herkenbare kleurstelling. De Britse ploeg rijdt meestal rond in het blauw en wit. Het zijn kleuren waarmee de legendarische renstal al jaren mee rijdt maar hier kan zomaar verandering in komen. Op social media hint het team namelijk op een nieuwe look.

Coureurs Nicholas Latifi en Alexander Albon kregen deze week de nieuwe livery te zien. Vanzelfsprekend kregen ze dat te zien terwijl er een camera voor hun neus stond. Op het filmpje is te zien dat de verbazing overheerst bij beide coureurs. Latifi en Albon geven beide aan dat de livery nogal anders is dan voorheen. Daarnaast hinten ze op een gloednieuw kleurtje.

Alex and Nicky have had their first glimpse at our 2022 livery 👀



Be a part of our season launch 👉 https://t.co/1khB6XwV50 pic.twitter.com/hXjAuKFaZY