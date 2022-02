Sensatie bij ROC: simracer verslaat viervoudig kampioen

Tijdens het grote autosportevenement Race of Champions werd viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel verslagen door een simracer. Lucas Blakeley verschalkte op het Zweedse sneeuw en ijs in een elektrische rallywagen de Duitser.

Het simracen wordt door het gros van de menigte niet serieus genomen, maar door de prestaties van Blakeley blijkt dat de overstap van simracen naar real-life-autosport geen obstakel hoeft te zijn.

You just don't get this anywhere else.



Massive congrats to sim racer Lucas Blakeley on defeating 4-time F1 champ Vettel. Surely the biggest moment in his life. #ROCSweden pic.twitter.com/yXJ8fzQane