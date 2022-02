'Ook in 2022 maar maximaal drie sprints'

Afgelopen seizoen experimenteerde de Formule 1 voor het eerst met het gloednieuwe sprintkwalificatie-format. Het proefballontje viel niet bepaald in de smaak bij veel fans. Ook bij de teams en coureurs waren de sprints niet echt populair maar de kopstukken van de sport willen wel graag door met het format.

Vorig seizoen werden er drie sprints verreden op Silverstone, Monza en Interlagos. Voor het aankomende seizoen wil men dit aantal graag uitbreiden. Met nog een ruime maand voor de start van het komende seizoen is er echter nog geen duidelijkheid en de tijd begint dan ook aardig te dringen voor de sport.

Zeven

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport zullen er aankomend seizoen ook maar drie sprints zijn. Het Duitse medium weet te melden dat Formule 1-CEO Stefano Domenicali maar liefst zeven sprints wilde organiseren. Hij kreeg echter te weinig steun voor zijn ideeën. Men heeft de steun van minimaal acht teams nodig om een nieuw plan er doorheen te krijgen, die steun is er echter niet.

Budget cap

Volgens AMuS liggen de teams van Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari dwars. De drie vermogende topteams willen graag wat marge in de budget cap krijgen voor de sprints. De toppers willen namelijk meer ruimte in de budget cap voor als er schade wordt gereden in de sprints. Opvallend genoeg hadden de andere teams volgens AMuS wel ja gezegd tegen het plan van Domenicali.