Opinie: Zat Michael Masi echt fout?

Michael Masi is de wedstrijdleider van de Formule 1. Hij nam de taak over van van de overleden Charlie Whiting. Of hij dit goed heeft gedaan, valt te betwijfelen. Één ding is zeker, deze man heeft Max Verstappen wereldkampioen gemaakt. Hierdoor staat zijn positie nu onder druk.

In 2019 werd Masi aangesteld als wedstrijdleider van de koningsklasse van de autosport. Verwar het niet met een steward, die de straffen uitdeelt. Hij is dus geen scheidsrechter, hij meldt alleen fouten, bepaalt wanneer er gestart wordt of uitgestel nodig is en kijkt of alles volgens de regels gaat. Uiteindelijk is hij wel de eindverantwoordelijke voor de beslissingen die de stewards nemen. Daarnaast is hij het hoofd van de technische afdeling van de Formule 1.

Frisse vloed

Voordat hij in 2019 werd aangesteld als wedstrijdleider in de Formule 1 draaide hij warm in de Formule 2 en 3. Hij kwam niet vaak in het nieuws omdat hij zijn rol goed uitvoerde. Er waren wel een aantal incidenten maar die loste hij netjes op. Tijdens het 2019-seizoen, waren veel coureurs blij met de komst van Masi, die een andere hippere blik had op de Formule 1 dan zijn voorganger Whiting. De oude stempel viel weg en er kwam een frisse vloed van ideeën. Dit kwam ook mede door Liberty Media, die destijds de Formule 1 kocht van Bernie Ecclestone.

2021

Alles verliep goed voor de 44-jarige Australiër tot het afgelopen seizoen, toen keerde het tij voor de wedstrijdleider. Hij wist dat het 2021-seizoen een aantal key-points zou gaan bevatten. Maar eerst terug naar het begin. Max Verstappen en Lewis Hamilton streden om de wereldtitel. Het verschil in punten tussen de twee was nihil en de gevechten waren hard tegen hard. Tot aan de Grand Prix van Engeland was er op een klein voorvalletje na, niets ernstigs gebeurd tussen de twee toppers.

Beslissing

Silverstone doorbrak de ban. Max en Lewis crashte net na de start. Vragen als: Wie zijn schuld was de crash? en Is dit een eerlijke titelstrijd?, kwamen aan bod. Masi moest een beslissing nemen over de schuldige en de eventuele bijbehorende straf. De stewards gaven de Mercedes-coureur de schuld en gaven hem een 10-seconden tijdstraf. Lewis Hamilton ging toch met de winst naar huis en Verstappen had nul punten en een kapotte auto.

Moordaanslag

De Nederlandse pers sloeg op hol. Masi heeft de verkeerde beslissing genomen. Dat was de conclusie. Het feit was echter de Lewis Hamilton 25 punten extra had en Verstappen 0. Die 10 seconden hadden dus geen zin. Masi had Lewis Hamilton moeilijk kunnen diskwalificeren, daar was het vergrijp te klein voor. Al leek het een moordaanslag van de Brit, dat was het niet. Hamilton probeerde voor een gat te gaan maar dat was er niet. Masi kon niet veel anders dan deze beslissing, maar Red Bull eiste een extra (grid)straf voor de Brit, die kwam er echter niet.

Vervolgens gebeuren er een aantal incidenten tijdens de opvolgende races, zijn beslissingen waren soms cruciaal en zorgden voor veel kritiek. Hij begon hier een steeds meer wantrouwiger persoon van zichzelf op te bouwen. Naar de teams en de coureurs.

Mis

Tijdens de twee laatste races van het seizoen ging het gruwelijk mis. De twee titelkandidaten reden elkaar letterlijk aan en gaven niets toe. Er vielen straffen, maar allemaal aan de zijde van Verstappen. De Nederlander gaf in Saoedi-Arabië op de verkeerde wijze de leiding over aan Hamilton, want uiteindelijk een miscommunicatie was. Verstappen zou te agressief zijn geweest tijdens de herstart. Red Bull was woedend, want ook Lewis Hamilton zou fouten hebben gemaakt tijdens de race in Saudi-Arabië. De wedstrijdleider en de stewards besloten om de straffen te houden, hierdoor won Lewis Hamilton de race en kwamen de twee gelijk in aantal punten.

Wantrouwen

Coureurs spraken hun meningen voor het eerst uit over de wedstrijdleider. Sommigen wantrouwden hem en vertelden dat ook Lewis straffen had moeten krijgen. Er werd door de pers, binnen- en buitenland, veel kritiek geleverd op de prestaties van Masi. Het vertrouwen in de man daalt en de kritiek blijft stijgen, maar kon hij het op een andere manier wel goed doen?

Kampioen

Tijdens de laatste wedstrijd in Abu Dhabi was het chaos in de laatste paar ronden. Williams-coureur Nicholas Latifi crashte tegen de muur en hierdoor moest de SafetyCar de baan op komen. Verstappen had een vrij gat en besloot te pitten, met nieuwe banden, te hopen op een herstart in de laatste ronde. Normaal is een ronde of vijf te kort om de baan volledig schoon te krijgen, daarnaast moesten de achterblijvers de veiligheidsauto ook nog inhalen.

Masi gaf daar een bevel voor in de een na laatste ronde, maar alleen voor de bolides tussen Verstappen en Hamilton. In de laatste ronde werd het veld losgelaten en Verstappen met nieuwe banden haalde Hamilton in, won de Grand Prix en het wereldkampioenschap. Door de beslissing van Masi, werd Verstappen dus kampioen.

Scheidsrechter

Er kwam veel kritiek, want was het eerlijk? Alle bolides moeten toch de veiligheidswagen inhalen? En is dit een politiek spelletje? Mercedes was, na veel blijdschap over alle andere beslissingen van Masi, woest.

Coureurs en teams vonden de beslissing dubieus en de FIA heeft een onderzoek gestart. Maar een scheidsrechter die bij het WK voetbal een beslissende fout maakt, komt ook niet snel meer terug. Masi zat in mijn ogen niet goed, maar een betere beslissing was er niet.