Honda-kopstuk ziet comeback wel zitten: "Als het overeenkomt met beleid van ons bedrijf"

Honda verliet eind vorig jaar de Formule 1. De Japanners waren de motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri en waren in 2021 zeer succesvol. Ze werden wereldkampioen met Max Verstappen en ze deelden enthousiast mee in de feestvreugde. Toch nemen ze afscheid.

Het besluit stond al enige tijd vast en niet iedereen bij Honda was even blij met deze beslissing. Toch wil men de Formule 1-deur niet helemaal dichttrekken. Ze blijven immers innig samenwerken met Red Bull en daarnaast kijkt men met argusogen naar de ontwikkelingen van de sport. Ze sluiten een comeback namelijk helemaal niet uit.

Ontwikkelingsmanager

Bij Honda willen ze namelijk best graag terugkeren naar de koningsklasse van de autosport. Het probleem is echter dat de sport niet geheel rijmt met de groene ambities van het merk. Yasuaki Asagi is de ontwikkelingsmanager van de motoren van Honda en hij is voorstander van een comeback. Tegenover Motorsport Japan is hij zeer duidelijk: "Persoonlijk zou ik het graag zien gebeuren. Ik zie geen reden om het niet te doen als de toekomst overeenkomt met het beleid van ons bedrijf."

Klimaatneutraal

De Formule 1 wil in de nabije toekomst gaan racen met klimaat neutrale brandstof en dat klinkt als muziek in de oren van Asagi. Honda wil immers zo snel mogelijk CO2-neutraal worden. "Het zou goed zijn als we een CO2-vrije brandstof ontwikkelen. We moeten dan kijken naar de ontwikkelingen in de wereld en we moeten zorgen voor verdere ontwikkelingen in de racewereld."