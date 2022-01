Marko doet opvallende Honda-onthulling: "Motoren worden tot 2025 in Japan gebouwd"

Red Bull Racing nam vorig seizoen op gepaste wijze afscheid van motorleverancier Honda. Max Verstappen werd wereldkampioen en de Japanners konden met opgeheven hoofd vertrekken. Het was al duidelijk dat ze de deur niet helemaal dicht zouden trekken maar nu blijkt dat de samenwerking toch wat inniger blijft dan verwacht.

Formeel gezien is Honda in 2022 geen motorleverancier meer van Red Bull Racing en AlphaTauri. Red Bull heeft de rechten overgenomen en heeft de motoren nu in eigen beheer. Maar het werd al snel duidelijk dat de motoren voor 2022 nog gewoon in Japan zouden worden geproduceerd. In 2023 zou Red Bull het dan helemaal zelf gaan doen maar nu blijkt dat de vork toch iets anders in de steel steekt.

2025

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult nu dat er enkele veranderingen zijn doorgevoerd bij deze afspraken. De Oostenrijker doet zijn opvallende uitspraken in gesprek met zijn landgenoten van Autorevue: "Wij hebben nu een nogal andere oplossing gevonden. De motoren worden tot 2025 in Japan gebouwd dus in dat opzicht hoeven we niet zoveel meer te gaan doen. Dat betekent dus ook dingen zoals de intellectuele rechten bij hen blijven. Dat is belangrijk met het oog op 2026 omdat we dan formeel nog een nieuwkomer zijn bij de nieuwe regels."

Formeel vertrokken

Het is overigens niet zo dat Honda hierdoor nog steeds als motorleverancier betrokken is bij Red Bull. Honda is formeel gezien vertrokken maar verleent nog wel hulp. Marko spreekt zich uit: "Het was eerst nog de bedoeling dan Honda alleen nog in 2022 onze motoren zou maken. Nu is dus besloten dat dit tot 2025 gebeurt. Dat is voor ons een voordeel omdat we hierdoor zelf alleen nog maar de fijne afstelling en de kalibraties hoeven te doen."