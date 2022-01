Yamamoto gaat brug vormen tussen Honda en Red Bull

Red Bull Racing en Honda werkten de afgelopen jaren innig samen met maar één doel: de wereldtitel. Vorig jaar werd dat doel bereikt in Honda's laatste jaar. Max Verstappen kroonde zich tot wereldkampioen en het feest was reusachtig. Ook de Honda-werknemers deelden mee in de festiviteiten met als stralend middelpunt kopstuk Masashi Yamamoto.

De Japanner was één van de kopstukken van Honda en men verwachtte dat hij nog actief zou blijven binnen de organisatie. Honda en Red Bull blijven in ieder geval samenwerken en de Japanners blijven actief betrokken bij de ontwikkeling van de motor. Veel Honda-werknemers stapten ook over naar Red Bulls motorproject ,ze hebben de motoren nu immers in eigen beheer, en het was de verwachting dat Yamamoto zou volgen.

Bedrijfje

Nu blijkt dat de Japanner inderdaad betrokken blijft bij het team maar op een iets andere manier dan men had verwacht. Bij Motorsport.com legt hij het zelf uit: "Ik heb een bedrijfje opgericht en daarmee heb ik een contract getekend met Red Bull Powertrains. Het is moeilijk om het uit te leggen maar ik zal Horner en Marko ondersteunen en adviseren als ze dat van mij verlangen."

Brug

Yamamoto zal dus niet in dienst treden van de Oostenrijkse renstal maar hij zal ook niet meer werken voor Honda. Hij zal een soort levende brug gaan spelen: "Het kan gaan over het beter begrijpen van de Japanse cultuur of de cultuur binnen Honda. Alles om de relatie nog beter te maken. Maar ik kan ook een talentvolle Japanse coureur aanbevelen. Ik zal dus eigenlijk werken onder de vleugels van Marko en Horner. Simpel gezegd: Ik vorm een brug tussen Red Bull en Japan."