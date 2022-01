Alpine trekt op 21 februari doek van nieuwe wagen

De Formule 1 ontwaakt over ongeveer een maand weer uit zijn winterslaap. De teams zijn momenteel keihard bezig met de voorbereidingen op het aankomende aankomende seizoen waarin alles anders zal zijn. Er gaan immers gloednieuwe reglementen in waardoor de auto's er compleet anders uit gaan zien.

Langzamerhand komen er steeds meer data naar buiten over wanneer de wereld kennis kan gaan maken met de nieuwe bolides. Eerder vandaag kwam AlphaTauri al met een datum naar buiten en ook het team van Alpine komt nu met nieuws. Het Franse team zal op 21 februari het doek van de A522 trekken.

