Vaart met Guanyu Zhou de zilvervloot binnen bij Alfa Romeo F1 Team?

Guanyu Zhou zal in maart als eerste coureur uit China zijn debuut maken in de Formule 1. De 22-jarige Chinees stapt voor komend seizoen in bij Alfa Romeo F1 Team. De afgelopen drie jaar maakte hij namens UNI-Virtuosi Racing furore in de Formule 2, met een derde plek in het kampioenschap in 2021 als beste resultaat. Het volstond om een transfer naar het hoogste niveau af te dwingen.

Naast het sportieve aspect speelt hier echter ook een financieel element in mee. Alfa Romeo hoopt namelijk dat de komst van Zhou gepaard zal gaan met de nodige belangstelling vanuit China en dan het liefst vanuit het Chinese bedrijfsleven. Teambaas Frederic Vasseur doet daar ook niet geheimzinnig over; Zhou is talentvol, maar hopelijk ook goed voor wat extra inkomsten.

Tot nu toe heeft Alfa Romeo echter nog geen nieuwe sponsors of partners uit China mogen verwelkomen, en dat terwijl Zhou al dik twee maanden geleden werd aangekondigd. Achter de schermen zullen ongetwijfeld de nodige contacten gelegd zijn en gewerkt worden een deals, maar concreet heeft het aantrekken van een Chinese coureur de Italiaans-Zwitserse renstal nog weinig opgeleverd, behalve aandacht.

Het ontbreken van de Grand Prix van China op de Formule 1-kalender voor 2022 helpt wat dat betreft niet mee. Een race voor eigen publiek had Zhou ongetwijfeld een duwtje in de rug hebben gegeven in de gesprekken met potentiële sponsors. Nu moet hij voor een thuisrace eerst een langer verblijf in de koningsklasse van de autosport zien af te dwingen, want de race op het circuit van Sjanghai keert pas in 2023 terug op het schema.

Misschien verklaart dat waarom het Chinese bedrijfsleven nog niet en masse is ingestapt en wat huiverig is. Feit is dat veel grote bedrijven uit China de Formule 1 niet nodig hebben als uithangbord. De nationale markt is immers groot genoeg om goed aan te verdienen, waardoor Chinese firma's vaak wat schuw zijn om aan globale sportsponsoring te beginnen.

Het is voor Zhou te hopen dat zijn landgenoten over die aarzeling heen stappen. Zo niet, dan zal hij echt puur en alleen op zijn sportieve prestaties afgerekend worden. En in de gehaaide wereld der Formule 1 is het dan alleen maar moeilijker om je toekomst veilig te stellen.