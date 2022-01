'Red Bull wil oude bekende Abiteboul contracteren voor motoren-project'

Red Bull Racing moet het aankomend seizoen doen zonder motorleverancier Honda. De Japanners hebben afscheid genomen van de koningsklasse van de autosport en Red Bull heeft de motoren in eigen beheer genomen. Voor dit Red Bull Powertrains is er wel een nieuw kopstuk nodig.

Red Bull hoopt in 2022 het succes van het voorgaande seizoen te herhalen. Afgelopen jaar wist Max Verstappen op spectaculaire wijze de wereldtitel veilig te stellen. De feestvreugde was groot maar al snel ging de focus naar het aankomende seizoen. Bij die succesvolle seizoensfinale was er een opvallende gast aanwezig in de Red Bull garage: voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul.

Strijdbijl

De Fransman was tot 2020 de teambaas van het team van Renault en was in het verleden niet bepaald de beste vriend van Red Bull teambaas Christian Horner. Renault was immers geruime tijd de motorleverancier van Red Bull en dan verliep niet altijd even naar wens. Nu lijkt de strijdbijl te zijn begraven en ligt er zelfs een nieuwe samenwerking tussen Red Bull en Abiteboul in verschiet.

Powertrains

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com denkt men er bij Red Bull over na om Abiteboul een baan aan te bieden. Momenteel is de teambaas bij Mecachrome werkzaam, deze leveren dan weer de motoren aan de Formule 2 en 3. De motorervaring is er en volgens de Italianen kan het zomaar zo zijn dat Abiteboul de kopman van het Powertrains-project wordt.