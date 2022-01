'Ferrari rijdt in 2022 met een andere kleurstelling'

Ferrari is veruit het meest iconische team van het Formule 1-startveld. De Italiaanse renstal draait al sinds het eerste seizoen mee in de sport en iedereen kan het team voor zich zien. De rode kleur staat bij iedereen op het netvlies, zelfs bij mensen die de sport niet volgen. Toch bestaat de kans dat de Ferrari's er aankomend seizoen iets anders uit zien.

Dit jaar viert het merk namelijk zijn 75-jarig bestaan. Het is een grote mijlpaal voor de iconische ploeg en ze willen dit dan ook op een gepaste wijze vieren. Het lijkt erop dat ze dit gaan doen met een speciale livery. De Italiaanse tak van Motorsport.com is er in ieder geval zeker van, Ferrari gaat in 2022 rijden met een ander kleurschema dan voorheen.

Prille begin

De livery zal naar verwachting wel rood blijven. Het lijkt erop dat de iconische kleur alleen wat donkerder gaat worden, vergelijkbaar met de livery van de wagens tijdens de Grand Prix van Toscane in 2020. Hier waren de wagens donderrood, een verwijzing naar de kleur waar Ferrari in het prille begin mee rondreed. In 2020 werd de livery gebruikt om de 1000ste race van het team te vieren.

Bahrein

Het lijkt erop dat Ferrari de jubileum-livery nog eventjes geheim gaat houden voor de buitenwereld. De testweken zullen met een andere kleurstelling worden afgewerkt. Tijdens de seizoensopener in Bahrein zal de iconische renstal dan zijn ware kleuren aan de buitenwereld tonen. Op 17 februari trekt het team het doek van hun nieuwe bolide, naar verwachting dus nog niet in de definitieve kleurstelling.