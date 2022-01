Sainz wil zich mengen in titelstrijd: "Ja, 100 procent"

Aankomend seizoen zal alles anders zijn in de Formule 1. De nieuwe regelementen kunnen er zomaar voor zorgen dat het veld flink wordt opgeschud. Sommige teams hopen er vurig op dat ze hun weg naar voren kunnen vinden en ze mee kunnen vechten om de grote successen.

Het legendarische team van Ferrari is één van de teams die hoopt een sprong te kunnen maken. Na enkele rampzalige seizoenen is het voor Ferrari zeer belangrijk om weer terug te keren aan de kop van het veld. Het vertrouwen is in ieder geval weer aanwezig bij de Italiaanse ploeg.

Meevechten

Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz barst van het vertrouwen. De Spanjaard spreekt zijn vertrouwen uit in gesprek met de officiële site van de Formule 1. Hij wil meevechten: "Ja 100 procent. Vooral de tweede helft van het afgelopen seizoen heeft mij het juiste vertrouwen met de auto en het team gegeven zodat ik zeker weet voor alles wat er aankomend seizoen gaat gebeuren. Dat in combinatie met het harde werk voor het 2022 project heeft mij de juiste mindset gegeven."

Kinderdroom

Sainz kan op deze manier zijn grootste jeugddroom werkelijkheid laten worden. De Spanjaard deelt dat hij zichzelf soms in zijn arm moet knijpen. "Het is voor mij makkelijk om mijzelf te herinneren aan het feit dat ik mijn droom aan het vervullen ben. De droom is rijden voor het beste team in de Formule 1 en het meest historische team in de Formule 1. Mijn kinderdroom is werkelijkheid geworden, rijden voor Ferrari."