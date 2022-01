Het is overduidelijk dat sommige fans nogal vergaan. Enkele fans laten ook hun zeer creatieve kant zien. Een supporter van het team van Mercedes laat bijvoorbeeld zien te bezitten over een flinke dosis teken-talent. De desbetreffende fan tekent op zeer gedetailleerde wijze de Mercedes na.

In een video is het tekenproces van de fan te zien. Het is duidelijk dat de fan wel vaker het potlood oppakt, het resultaat is simpelweg verbluffend te noemen.