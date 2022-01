Brown: "Ricciardo laat zien hoe goed Norris is"

Lando Norris was in 2021 Daniel Ricciardo duidelijk de baas. Ondanks dat de Australiër als enige voor McLaren wist te winnen, had Norris meer punten, meer podia en was beter in de kwalificatie. McLaren-baas Zak Brown stelt dat het talent van zijn pupil beter zichtbaar is doordat hij moet strijden tegen een meervoudig gp-winnaar.

"We hebben altijd in de eerste plaats racewinnende coureurs gehad en meestal wereldkampioenen", geciteerd door GPFans. “Dat was een van de voordelen om Daniel in de auto te krijgen. Het winnen van meerdere Grands Prix geeft je een beetje een benchmark en dat laat zien hoe goed Lando is. "Dat is geen verrassing voor ons, maar je wilt die graadmeting."

Brown tevreden met duo

McLaren reed dit seizoen voor het eerst met Norris en Ricciardo en de McLaren-baas heeft op dit moment absoluut geen behoefte aan een andere samenstelling.

"We hebben nu twee coureurs die in staat zijn om Grands Prix te winnen, één die het heeft gedaan en één die het ongetwijfeld zal doen", zei Brown. “En ik denk niet dat je een wereldkampioen in de auto hoeft te hebben. Ik denk dat je twee coureurs nodig hebt waarvan je denkt dat ze wereldkampioen kunnen worden en ik heb er alle vertrouwen in dat we die hebben."